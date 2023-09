Sokah Hoboken lance la première phase avec deux victoires en République tchèque

En ouverture, le Français Quentin Robinot (ETTU 106) s'est incliné 2-3 devant le Suédois Jens Lundqvist (ETTU 247), mais Hoboken n'a plus laissé de miettes à son adversaire en suite. Après un succès du vétéran suédois Pär Gerell (non classé), 3-1 contre le Danois Allan Bentsen (ETTU 387), c'est Gabrielius Camara (ETTU 210), la nouvelle recrue de 17 ans, qui a écarté le Suédois Kim Nylander (non classé), 3-1. Gerell a scellé le succès anversois en écartant Lundqvist 3-1.

Dans le deuxième duel de la journée, contre une équipe entièrement composée de Tchèques, Hoboken a également gagné son premier match. Le Français Benjamin Brossier (ETTU 130) a été battu par Simon Belik (ETTU 96), 2-3. Gerell a remis son équipe dans la course en s'imposant 3-2 contre Jan Valenta (ETTU 207) et Camara lui a emboîté le pas avec une victoire 3-1 contre Adam Stalzer (ETTU 244). L'indétrônable Par Geller a remporté un quatrième succès sur la journée en écartant Belik, en cinq sets.