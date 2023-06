An-Sophie Mestach veut prendre du plaisir en padel: "J'ai eu assez de pression en tennis"

Sur l'ensemble de la délégation belge aux Jeux Européens, quatre joueurs et quatre joueuses de padel représenteront les couleurs noir-jaune-rouge à Cracovie dans cette discipline non-olympique.

Le visage le plus connu de cette sélection est sans aucun doute An-Sophie Mestach. Lauréate de l'Open d'Australie chez les juniors en 2011, elle a atteint le top 100 mondial en tennis avant de mettre fin à sa carrière à 25 ans, minée par des blessures à répétition. Âgée désormais de 29 ans, elle a retrouvé le goût de la compétition avec le padel.

"Le padel est un vrai hobby pour moi", a expliqué Mestach. Je me concentre uniquement sur les tournois en Belgique et les interclubs, au contraire de notre N.1 Helena Wyckaert. Je ne ressens pas le besoin d'être plus professionnelle. Néanmoins, je sais que j'ai encore une belle marge de progression. Cela ne fait pas si longtemps que je joue au padel en fin de compte."