Souvenirs de vacances en avion: "Les hôtesses de la Sabena étaient des filles très classes", se souvient Andrée "choquée" par un autre vol

Pour Andrée, ce sera l'Espagne, en 1976. "Je suis partie à Torremolinos avec mon mari de l'époque, ma fille Carole avait un an, donc à cette époque-là, il fallait vraiment économiser de l'argent pour dire après on va mettre de l'argent de côté, là on va en vacances. Maintenant c'est un peu l’inverse", confie la retraitée.

La France, l'Espagne ou l'Italie étaient les premières destinations de la Sabena, la compagnie mythique avec ses Douglas DC3. À l'époque, c'est cher, c'est long. Un vol Bruxelles-Rome pouvait durer jusqu'à 6h. Dans les années 60 et 70, le choix s'élargit : les Canaries, la Grèce. Le prix du billet devient abordable et le Belge franchit le pas.

Quelques années plus tard, elle découvre la Roumanie avec sa fille. Elle se souvient très bien de la compagnie de l'époque. "Les hôtesses en Belgique, la Sabena et tout ça, c'était des filles très classes, des super belles filles, etc. Mais alors là, sur la Tarom, c'était, je crois, la compagnie aérienne de Roumanie. Mon Dieu, elles avaient des chaussettes blanches, etc. C'était en 1983, donc là c'était un choc pour moi".

Pour Alain, la première fois en avion, ce sera vers la Russie. "Moi je trouvais ça vraiment fabuleux parce que c'est un pays magnifique, il y avait plein de choses à découvrir : Saint-Pétersbourg."

Elles commandaient toujours un whisky avec un schnaps

La première fois pour Nadine, c'est carrément outre-Atlantique. "Décollage de Bruxelles jusqu'à Londres. Londres, un autre avion et atterrissage à Los Angeles. J'avais deux voisines, c'était deux vieilles Écossaises. Alors elles commandaient toujours un whisky avec un schnaps. Et alors on avait une fois reçu pour dîner, ça je me rappelle, des petits pois. Et alors, il y a le micro qui, tout d'un coup, dit : 'Attention, on arrive dans une zone de turbulence.' Tous les petits pois dans l'avion, il y en avait de tous les côtés", se souvient-elle avec le sourire aux lèvres.

Le premier vol de Carmen l'emmène à Rome. "Je crois que c'est mon plus beau souvenir".