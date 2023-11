Sprimont, Eupen et Visé qualifiés pour les quarts de finale

Sasja, leader de Nationale 1 a été battu par Visé, actuel leader de Bene-League 26 à 32. C'est avec le plus grand sérieux que les Liégeois ont débuté la partie menant 3-9 après 10 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à Sasja pour entrer dans le match et revenir petit à petit au score, les gardiens de buts anversois Verhoeven et Van der Ent sortant de nombreux arrêts. Visé veillait au grain et plaçait des accélérations aux bons moments. Un rush final de Sasja dans les cinq dernières minutes a permis d'atténuer le score à la mi-temps (14-18).

Les errements de Visé dans les dix premières minutes de la seconde période ont permis à Sasja de se rapprocher à deux unités (17-19 à la 36e). Les pensionnaires de la Cité de l'oie reprendront ensuite la main sur la rencontre et se forgeront un avantage qui ira jusqu'à neuf unités 22-31 à la 57e, moment choisi par les Liégeois pour laisser la maitrise du jeu à l'adversaire. Score final : 26-32