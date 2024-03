"Steak végétal", "jambon végétarien" ou "escalope vegan": en France, c'est désormais interdit, quid de la Belgique?

Si vous n'aimez ni le poisson ni la viande ou que vous êtes tout simplement contre, il est possible d'en manger des végétariens. On parle alors de steaks végétaux ou de saucisses végétales par exemple. Des termes désormais interdits en France, un décret vient de tomber. Il interdit aux produits à base de protéines végétales de prendre des appellations d'origine animale. Qu'en est-il chez nous?

Pourtant, c'est la volonté de nombreux bouchers: "Oui je trouve ça tout à fait normal de l'imposer. Encore une fois, chacun son secteur. Nous on fait du steak avec de la viande de boeuf locale, eux du steak avec du soja", nous explique Nicolas Debry, boucher.

Burger, escalope, ou encore saucisse... Ces produits existent aussi de manière végétale. Mais vont-ils bientôt devoir changer de nom pour faire disparaître la référence à la viande? Eh bien, chez nous, contrairement à nos voisins français, on n'y est pas encore!

Des discussions ont déjà eu lieu en 2022. Sans succès. L'argument du secteur de la viande c'était une meilleure information du client: "Parce qu'au final, le client est perdu. Saucisse végétarienne, steak végétal, c'est dans le rayon comme si c'était de la viande et celui qui ne fait pas attention, il est vite pris", ajoute-t-il.

Je pense qu'un consommateur, du moment qu'il est capable de lire 'burger', il est capable de lire 'vegan', 'végétarien'

Un non-sens pour Federica, gérante d'une société de produits vegans: "Moi je suis vegan, je vais au supermarché et ça m'arrive de voir de la salade de viande, pourtant il n'y a pas de légumes, et je ne me suis jamais trompée en l'achetant".

Pour elle, ce changement de nom serait prendre les clients pour des imbéciles. Mais surtout, cela serait ridicule: "Imaginons un burger vegan, on devrait l'appeler 'un disque'. C'est là que le consommateur peut se dire 'mais, qu'est ce que je suis en train d'acheter?' Je pense qu'un consommateur est capable de lire du moment qu'il est capable de lire 'burger', il est capable de lire 'vegan', 'végétarien'", explique-t-elle.