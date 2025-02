Tenir son chien en laisse est primordial lorsqu’on le balade en forêt: voici pourquoi

Une nécessité pour la faune sauvage

Au-delà du respect des autres promeneurs, cette réglementation vise avant tout à protéger la faune. Nicolas Bronchain, garde forestier et officier de police judiciaire au Département de la Nature et des Forêts, insiste sur l’impact des chiens en liberté : "En sortie d’hiver, les animaux présents dans la forêt ont besoin de garder leur énergie, pas de la dépenser inutilement".

Avec l’arrivée du printemps, la période de nidification et de naissance de nombreuses espèces est particulièrement sensible. Un chien non tenu en laisse peut perturber ces cycles naturels en effrayant ou en poursuivant la faune.

Une mesure pas toujours bien acceptée

Si certains propriétaires comprennent et respectent l’obligation, d’autres regrettent de ne pas pouvoir laisser courir leur compagnon. "Parfois, on a envie de le faire courir et c’est embêtant qu’il n’y ait aucun espace pour les lâcher, lancer des bâtons et les faire courir", confie un promeneur.