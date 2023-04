Thomas Pesquet a eu "beaucoup de conversations" avec le Roi Philippe à Kourou: "Il regarde ça avec des yeux d'enfants"

D'ici quelques heures, à 14h15 heure belge, la fusée Ariane 5 va décoller de la station spatiale de Kourou, en Guyane française. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement outre-atlantique pour assister à ce lancement tant attendu.

Le roi Philippe et son fils le prince Gabriel sont notamment sur place. Mais aussi Thomas Pesquet, l'astronaute français, évidemment très impatient de voir le décollage de la fusée. Il a pu discuter avec notre souverain : "Il [le roi] regarde ça avec des yeux d'enfant. On a eu beaucoup de conversations, il m'a posé plein de questions. Il est super intéressé. On a parlé des lois, des atterrissages, des alunissage, de missions Apollo dont il se rappelle, il était petit. Et là, aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à repartir vers la Lune avec des astronautes de tous les pays, dont l'Europe et tous les partenaires dont l'Europe, c'est important de voir l'enthousiasme que ça génère à tous les niveaux", s'est exprimé l'astronaute.

Thomas Pesquet a également eu la chance d'échanger avec le prince Gabriel, manifestement plus discret : "C'est surtout le roi qui a posé des questions. Mais on voyait bien que le prince était super intéressé. Lui découvre ça, il n'a pas connu. C'est drôle, c'est la génération qui n'a pas connu comme la mienne, les alunissages Apollo, mais qui, du coup, se projettent beaucoup dans l'avenir. C'est sympa. On va continuer à échanger pendant quelques heures, là au moins, jusqu'au lancement", a-t-il encore confié.