"Toujours aucun respect": les cheminots ne décolèrent pas et annoncent… deux semaines de grève par mois

Le Syndicat Autonome des Conducteurs de Train (SACT) va entamer un mouvement de grève dès avril, a-t-il annoncé mardi. L'organisation prévoit six jours de grève en avril et puis, dès le mois de mai, deux semaines de grève par mois.

"Dix-huit jours de grève en cinq mois, et pourtant le politique reste sourd. Quinze minutes avec Jambon, deux jours par mois d'enfumage avec Crucke… et toujours aucun respect pour le SACT et le SIC (Syndicat indépendant cheminots)", dénonce le syndicat dans une publication sur les réseaux sociaux.

Le syndicat s'oppose, notamment, au relèvement de l'âge de la pension, à la remise en cause du tantième et aux économies réalisées par la SNCB.