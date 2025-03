La fille d'Anne doit payer un nouveau ticket à cause d'une correspondance annulée: est-ce normal un jour de grève à la SNCB?

Quand on paie un ticket de train, on paie la distance parcourue entre un point A et un point B. Si l'on dévie de ce trajet, il est normalement nécessaire de payer la nouvelle distance parcourue.

Cependant, des exceptions existent en cas de circonstances particulières, comme une grève. C'est ce qui est arrivé à la fille d’Anne. Dans ce genre de situation, le problème se résout au cas par cas.