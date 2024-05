"Tout le monde pourrait tomber dedans": ce journaliste raconte ses immersions au sein de sectes

Pour s'infiltrer au sein de mouvement raëlien et vivre l'expérience la plus réelle possible, Etienne Jacob a modifié son nom et sa fonction, mais il a tout de même été démasqué. Des membres l'ont menacé de porter plainte contre lui, mais pour l'instant "tout va bien", dit-il avant de poursuivre, "et Raël avait des choses à se reprocher. Il y a des personnes qui ont été condamnées pour agression sexuelle par la justice dans les années 2000 et qui sont aujourd'hui membres du mouvement".

Selon le journaliste, "tout le monde pourrait tomber dedans, et un public sous emprise ne peut pas être pris de front, sinon il se replie". Etienne Jacob a par exemple vu des personnes arrêter leur traitement médical, au péril de leur vie. "On se détourne de la médecine conventionnelle, on va vers l'alternatif. J'ai vu quelqu'un qui avait été condamné pour exercice illégal de la médecine qui suivait un patient atteint d'un cancer, il lui conseillait de manger cru et de se purger et le patient est mort", déplore le spécialiste des dérives sectaires.

En Belgique aussi une organisation est surveillée de près, même si elle n'est pas qualifiée de secte: l'école Aurore, dans le Hainaut. "On ne peut pas dire que ce soit une secte, mais il y a des signes. Le stage auquel j'ai participé était réservé aux jeunes, des jeunes particulièrement sensibles, à qui on fait faire des rituels. Le leader considère que tout le monde est toxicomane et il y a le rituel de l'archer blond. Tous les matins, les jeunes doivent tirer à l'arc, et s'ils n'atteignent pas la cible, c'est que la journée s'annonce mal. Il y a vraiment ces rituels qui deviennent des obsessions", explique le journaliste avant de préciser que cette école est surveillée de près par les autorités compétentes en Belgique.