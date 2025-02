"Un cocktail extrêmement dangereux": se dirige-t-on vers une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants en Flandre?

La ministre flamande en charge du Bien-être, Caroline Gennez (Vooruit), a appelé jeudi à mener un débat approfondi, dans la société et au sein du gouvernement, sur une éventuelle interdiction des réseaux sociaux chez les enfants. Elle réagissait ainsi aux annonces d'une augmentation des tentatives de suicide chez les enfants et adolescents.

La ministre estime que les réseaux sociaux sont un risque important pour le bien-être psychique des plus jeunes. Ils favorisent un harcèlement qui ne se limite plus à la cour de récréation, mais peut se poursuivre 24h/24 dans le monde virtuel.

"Ajoutez-y des idéaux de beauté complètement irréalistes, et des images de violence brute et fake news, et vous avez un cocktail extrêmement dangereux", indique-t-elle.