Un site de Durbuy entre dans le Top 100 mondial: "Un atout majeur pour le tourisme durable"

Ce classement, qui regroupe des sites présentant un apport fondamental aux sciences géologiques et étant accessibles au grand public, consacre cette formation comme l'un des fleurons géologiques mondiaux.

Formé par la collision de deux plaques tectoniques, il fait partie des merveilles géologiques du Geopark Famenne-Ardenne, un territoire étendu sur huit communes, de Beauraing à Durbuy.

Ce site est reconnu par l'UNESCO pour son profil géologique unique. La Commission Nationale de Géologie avait soumis la candidature de cet anticlinal pour le Top 100 en 2023, à la suite d'un premier classement dans lequel aucun site belge n'était présent.

"Ce qui caractérise notre Géopark, c'est la bande calcaire de la Calestienne, sur laquelle on retrouve des sites géologiques emblématiques tels que les grottes de Han, Hotton et Rochefort, mais aussi des phénomènes tels que le gouffre de Belvaux et des villages de caractère", souligne Alain Petit, directeur du Géopark.