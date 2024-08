Une entreprise de taxis gantoise déclarée en faillite

V-Tax est considérée comme la compagnie de taxis la plus importante de Gand. Elle n'a jamais réussi à surmonter la crise du Covid et souffre depuis la pandémie d'un manque de personnel et d'une concurrence accrue par l'arrivée d'acteurs tels qu'Uber et Bolt. L'assurance de la flotte de taxis devenait également impayable en raison d'un nombre croissant de sinistres.

Le tribunal de l'entreprise de Gand a déclaré V-Tax en faillite. Deux curateurs ont été désignés, pour examiner si une relance de l'activité est possible.