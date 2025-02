Une fête de carnaval prévue ? Attention si votre costume de policier est trop réaliste

Le mardi gras et le carnaval approchent à grands pas. Petits et grands sont à la recherche de leurs costumes pour défiler dans les cortèges et sous les confettis. Mais attention de ne pas commettre d'impairs, car certains costumes pourraient poser problème s'ils sont trop réalistes. "La législation est pourtant claire : une personne non habilitée ne peut porter un uniforme officiel de la police, même si elle n’a pas l’intention de faire croire qu’elle possède des compétences policières.", indique Régis Kalut, porte-parole francophone de la police fédérale. "Cette règle concerne non seulement l’équipement de base, mais aussi d’autres vêtements et pièces d’équipement portant le logo de la police, un marquage spécifique police et/ou les mentions 'police', 'politie' ou 'polizei'".

On fait toujours tout pour que cela ait l'air faux

Si vous prévoyez de vous déguiser en policier à l’occasion d’un bal costumé ou du carnaval, assurez-vous que l’on peut voir de loin que votre uniforme est un faux. "On est pour la paix des ménages et pour ne pas créer de polémique ! Donc on fait toujours tout pour que cela ait l'air faux et ainsi éviter des débordements", précise Stéphane, shop manager du magasin de déguisements.