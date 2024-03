Une pratique qui se renforce: le nombre de baptêmes chrétiens d'adultes a doublé en dix ans

L'archidiocèse de Malines-Bruxelles compte le plus de baptêmes d'adultes cette année avec 121 célébrations organisées (dont 75 à Bruxelles et 35 dans le Brabant wallon), devant le diocèse de Tournai (107) et celui de Liège (49). On en a par ailleurs compté 34 dans le diocèse d'Anvers, 17 à Namur, 16 à Gand et 9 à Bruges et Hasselt. La plupart de ces baptêmes sont célébrés à l'approche de Pâques, au bout d'une préparation de près d'un an pour les candidats.