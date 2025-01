Vendues à plus de 10 millions de paires, les Uggs séduisent mais sont-elles bonnes pour vos pieds?

Leur histoire remonte aux années 70, lorsque leur créateur, un surfeur australien, cherchait une solution pour réchauffer ses pieds après ses sessions dans l’eau froide. "Les UGG ont été inventées par un surfeur australien pour se réchauffer les pieds après le surf", explique Marie Honnay, journaliste mode. Passées ensuite sous pavillon américain, les bottes ont été popularisées grâce à leur présence dans des films et séries télévisées, devenant ainsi un symbole de mode adopté par de nombreuses célébrités.

La mode du confort

Si les UGG ont d’abord été introduites sur les podiums par des créateurs, leur popularité repose aussi sur une tendance actuelle : le confort avant tout. "Aujourd’hui, les gens veulent être confortables, même ceux qui s’habillent de façon très fashion", poursuit Marie Honnay. Leur doublure en mouton retourné garantit un confort thermique optimal, même par des températures négatives.

Comptez entre 120 et 250 euros pour vous offrir une paire. ©RTL info

Mais ces chaussures ne font pas l’unanimité. Le podologue Jean-François Laurent se montre sans appel : "Quand vous me présentez cette chaussure-là, pensez-vous vraiment pouvoir marcher correctement avec ? Elles n’apportent aucun maintien au pied." Selon lui, les UGG sont adaptées pour se relaxer à la maison, près d’un feu de cheminée, mais pas pour marcher dehors, notamment dans la neige. Il pointe du doigt le manque de soutien, qui peut aggraver certains défauts de posture.

Malgré les critiques, les chiffres parlent d’eux-mêmes : près de 10 millions de paires sont vendues chaque année dans le monde. Les bottes UGG, symbole de confort et de style décontracté, continuent de séduire une clientèle toujours plus large, mais ne mettent pas fin au débat entre amateurs inconditionnels et spécialistes sceptiques. Une chose est sûre : ces bottes atypiques n’ont pas fini de faire parler d’elles.