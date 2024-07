On vérifie, on se repose, on se renseigne: Bertrand Caroy vous dévoile une check-list à suivre avant de partir en vacances

Bertrand Caroy, le Responsable du service circulation routière à la zone de la police boraine, était ce vendredi sur le plateau du RTL info 13H pour en parler. Premier conseil pour les vacanciers, vérifier que le véhicule utilisé est bien prêt à prendre la route. "Il faut avoir réalisé l'entretien au préalable, c'est déjà une chose très importante", rappelle le policier. Avec une attention particulière au niveau des roues. "Il faut aussi vérifier la pression des pneus, c'est un détail très important, surtout si le véhicule est chargé. Cela se vérifie à froid et on ne doit pas attendre d'avoir fait 20 ou 30 km pour vérifier cela", nous précise-t-il, évoquant des changements dans le comportement d'une voiture si la pression est trop basse.

Nombreux sont ceux qui vont aller chercher le soleil à l'étranger dans les prochains jours. Ce week-end sera marqué par une vague de départs en vacances. Certains opteront pour un trajet en voiture et devront donc composer avec une série de règles et de conseils à suivre pour que le voyage, en apparence idyllique, ne se transforme pas en cauchemar. Alors que faire pour partir en toute tranquillité ?

Deuxième gros conseil, ne pas négliger les différences dans le code de la route entre les pays visités ou traversés. "Les personnes qui se rendent à l'étranger, si elles traversent différents pays, doivent se renseigner sur les règles en vigueur. Elles sont très importantes, au niveau de la vitesse, de l'alcoolémie, du stationnement. Des vacances, cela se prépare. Il ne faut pas se dire, comme avant, je pars à l'étranger, je fais ce que je veux, non, il faut absolument vérifier", nous confirme Bertrand Caroy.

La fameuse pause

On termine avec une recommandation importante: faites des pauses quand vous conduisez sur de longues distances. "On a envie de voir le soleil, mais on doit respecter des arrêts fréquents", estime l'agent de police, conseillant de limiter ses trajets à 1h-1h30 d'affilée avant de faire une pause. Mais une vraie pause. "Quand on s'arrête, ce n'est pas rester dans le véhicule et écouter la radio. C'est sortir du véhicule, se dégourdir les jambes, prendre un café et se changer un peu les idées, se sortir du contexte du véhicule".

Si tout cela est respecté, tout devrait bien se passer. Alors bonne route et surtout, bonnes vacances !