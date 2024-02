Voici la durée idéale d'une douche selon l'Organisation Mondiale de la Santé

Combien de temps dure votre douche en général ? Est-elle plutôt courte ? Longue ? Et à quelle température la prenez-vous ? Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, tous ces paramètres comptent. L'organisation produit une série de lignes directrices concernant l'hygiène et la salubrité de l'eau. Or, selon l'OMS, une douche trop longue augmente les risques d’irritations et de démangeaisons de la peau, rapportent nos confrères de 7sur7. En effet, les longues minutes sous la douche assèchent la peau en éliminant des bactéries et des microorganismes censés la protéger.

La durée idéale d'une douche existe