Vos enfants trainaient sur le téléphone pendant les récrés? Cette habitude sera bientôt de l'histoire ancienne

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement validé un décret qui interdit l'usage récréatif des smartphones et autres appareils connectés à l'école. Cette mesure vise à améliorer le climat scolaire ainsi que la concentration des élèves.

Déjà en vigueur dans de nombreux autres pays, cette interdiction vise à améliorer la qualité des apprentissages et la concentration des élèves, mais aussi à améliorer le climat scolaire de manière générale.

Aujourd'hui souvent omniprésents, les téléphones portables devraient totalement disparaître des cours de récréation dès la prochaine rentrée scolaire : le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a en effet définitivement validé mercredi un décret qui interdit l'usage récréatif des smartphones et autres appareils connectés à l'école. Le texte sera d'application de la maternelle jusqu'à la fin du cycle secondaire et ce dans tous les réseaux d'enseignement.

Les modalités d'application de cette interdiction, en ce compris les sanctions, seront toutefois déterminées par les directions d'écoles et insérées dans leur règlement d'ordre intérieur respectif. L'usage pédagogique des smartphones en classe restera, lui, toujours autorisé.

Ceux-ci étendaient déplorer de la sorte le rejet par la majorité d'amendements de l'opposition proposant de reporter d'un an l'entrée en vigueur de la mesure afin de laisser davantage de temps aux écoles pour adapter leur règlement d'ordre intérieur et laisser plus de place à la concertation avec les élèves.

De nombreux pays européens prohibent déjà le téléphone à l'école. C'est notamment le cas de la France, de la Finlande, de l'Italie ou, plus récemment, des Pays-Bas.

Selon une étude de l'Unesco, un élève qui reçoit en classe une simple notification sur son téléphone perd le fil de la leçon pendant près de vingt minutes.