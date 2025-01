Plus concentrés, moins cyberharcelés: des élèves de Seraing convaincus par l'interdiction des téléphones à l'école

Dès la rentrée 2025, l'utilisation des téléphones sera interdite à l'école. Pourtant, les jeunes élèves passent plus de quatre heures par jour sur le téléphone. Pour anticiper la mesure, certains établissements ont déjà mis en vigueur cette règle. Et ceux-ci ressentent déjà les effets positifs.

Alors que l'on pourrait penser le contraire, les élèves ne sont pas plus perturbés que cela par la mesure. "On se parle plus à midi, on est beaucoup plus sociables", indique une enfant. "J'ai remarqué qu'il y avait moins de cyber-harcèlement", estime un autre élève. La direction partage le même constat. "On pensait que l'on aurait énormément de confiscation, maximum deux à trois téléphones par jour. Les parents viennent les récupérer à la fin de la journée. On pensait également que les parents s'y opposeraient, ce n'est pas le cas", explique Joëlle Oversteyns, directrice de l'école.

Dans cette école, neuf élèves sur dix possèdent un téléphone. La majorité l'utilisait près de quatre heures par jour. La nouvelle directive de cette école a permis de diminuer le temps d'utilisation du téléphone de moitié. "Je vois que les élèves sont plus concentrés et qu'ils communiquent beaucoup plus entre eux", affirme leur professeur.

Un fait confirmé par les statistiques. Selon l'étude internationale PISA, l'utilisation des écrans nuit aux performances scolaires. 65 % des élèves admettent être régulièrement distraits en cours. Et ce n'est pas tout. "On a un petit 10 à 15 % d'adolescents et d'adolescentes qui ont une utilisation problématique du smartphone. Ce qui s'accompagne souvent de problèmes de santé mentale tels que l'addiction, l'anxiété, la dépression", estime Vincent Lorant, sociologue de la santé.

Interdiction totale en septembre 2025

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a d'ailleurs tranché. Dès la rentrée prochaine, toutes les écoles devront appliquer la même règle. L'interdiction des téléphones jusqu'à la dernière année du secondaire. Ici, la mesure est déjà d'application. Depuis, le temps de midi s'est transformé en tournoi d'échecs. "On y jouait beaucoup moins qu'à présent. Parce que forcément, sans le téléphone maintenant, on est un peu obligé de trouver autre chose. Et c'est pour ça qu'on joue de plus en plus aux échecs."

Certains jouent, certains lisent. D'autres font même leurs devoirs. Reste à savoir si l'absence de smartphone influencera les résultats scolaires. Réponse en juin prochain.