Un record de participation à la Semaine de la Mobilité en Wallonie

"Dans la continuité des efforts pour une autre mobilité, cette semaine a permis de sensibiliser et d'ouvrir la voie à un véritable changement dans nos habitudes de déplacement, que ce soit au sein des entreprises, des écoles, des ASBL, des administrations communales ou des institutions publiques", souligne le SPW dans un communiqué.

Le challenge piéton/vélo, dont l'objectif était de parcourir au total plus de 100.000 km à pied ou à vélo pour aller travailler, se rendre à l'école, etc., a été remporté haut la main avec 128.000 km parcourus. Pour la première fois, cette 12e édition du Challenge a intégré la marche dans l'événement. "De nombreuses entreprises et écoles se sont impliquées, mais aussi des citoyens ultra motivés", constate le SPW. Au total, 60 écoles et 50 employeurs privés et publics ont participé.