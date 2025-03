Nouveaux records des prix des œufs: qu'est-ce qui explique cette hausse?

Les prix des œufs ont atteint de nouveaux records mardi, selon les données de la commission du prix des œufs de Kruisem.

C'est dans cette localité de Flandre orientale que les prix des œufs pour la Belgique sont notés chaque mardi. Un prix est noté pour les œufs blancs et bruns et ce, pour huit classes de poids. Le prix est déterminé par 100 œufs et exprimé en euros hors TVA.

Ainsi, le prix pour 100 œufs bruns de 62,50 grammes s'élevait mardi à 17,69 euros, contre 17,52 euros la semaine dernière.

Il s'agit du montant obtenu par l'éleveur et non du prix de vente en magasins, qui est plus élevé.

Ce qui explique cette hausse

Les prix des œufs bondissent en raison d'un marché en déséquilibre au niveau mondial. Les États-Unis, confrontés aux conséquences de la grippe aviaire et à une flambée des prix, importent des œufs à tour de bras.

L'approche de Pâques, période marquée par une forte demande d'œufs, pousse également les prix à la hausse.