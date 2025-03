"Aux États-Unis, il y a vraiment une pénurie": le prix des œufs risque-t-il d'augmenter également en Belgique?

À l'approche de Pâques, les Belges consomme plus d'oeufs que d'habitude. Mais cette année, la hausse de la demande intervient dans un contexte mondial particulier. "Au niveau de la grippe aviaire, il y a vraiment une crise catastrophique aux Etats-Unis avec une très mauvaise gestion et donc là on a vraiment une pénurie, ce qu'on n'a pas en Europe parce qu'on a des systèmes plus résilients", explique Thomas Demonty, conseiller en productions animales pour la Fédération wallonne de l'agriculture.

Si la Belgique est pour l'instant épargnée par la grippe aviaire, le prix des oeufs a tout de même atteint un nouveau record. L'éleveur perçoit désormais 16,86 centimes l'unité. Mais il est difficile de prédire les conséquences de cette augmentation sur les prix affichés en magasin. "Pour le consommateur, tout dépend de la stratégie de prix des distributeurs", poursuit Thomas Demonty. "Est-ce qu'ils vont répercuter proportionnellement ou est-ce qu'ils vont réduire leur marge bénéficiaire ? Là, ce ont des choix stratégiques propres à chaque distributeur."