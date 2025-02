Testachats dénonce "une aberration" proposée par certains exposants à Batibouw: "Méfiez-vous"

Partager:

Le salon Batibouw ouvre ses portes, ce samedi. Testachats alerte sur la "désinformation" de certains exoposants concernant le chauffage électrique, présenté, selon l'organisation, à tort comme économique et écologique. Voici les conseils de Julie Frère pour choisir son chauffage.

Le salon Batibouw ouvre ce samedi. Il s'agit surement de l'endroit par excellence pour améliorer l'efficacité énergétique de votre bâtiment. Julie Frère, porte-parole de Testachats alerte toutefois sur certains mauvais conseils au salon. "On a constaté sur place et à plusieurs reprises que les informations délivrées par certains exposants n'étaient pas tout à fait correctes et donc pas suffisamment contrôlées". L'invitée du RTL info 13h évoque l'exemple du chauffage électrique, mis en avant par certains "comme étant économique, écologique et durable". "C'est en fait purement de la désinformation", insiste-t-elle. "C'est vrai qu'on va payer des frais d'installation moins élevés pour le chauffage à l'électricité, mais ça va coûter jusqu'à trois fois plus cher que le propane, quatre fois plus cher que le gaz ou le mazout. Donc en fait, ce n'est pas du tout un type de chauffage performant ni écologique, ça va surtout avoir pour conséquence de dégrader votre PEB et de peser beaucoup plus sur le budget des ménages", justifie-t-elle. À lire aussi Les tests de Mathieu: le chauffage connecté, la solution pour faire baisser votre facture ?

À la place, Julie Frère conseille de "réduire au maximum les besoins en énergie de votre habitation" en passant par un audit énergétique et procéder aux travaux de rénovation nécessaires pour améliorer l'isolation. Chaudière à condensation ou pompe à chaleur ? Si votre maison est correctement isolée, le choix devrait se porter entre une chaudière à condensation et une pompe à chaleur. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. La chaudière à condensation "reste aujourd'hui la solution financièrement la plus intéressante", assure Julie Frère. "Même si on sait que ça n'a pas été le cas de façon temporaire pendant la crise de l'énergie. On voit aussi que les prix du gaz sont variables. En-tout-cas, ils sont en train d'augmenter de nouveau fortement ces derniers temps".