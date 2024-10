Les tests de Mathieu: le chauffage connecté, la solution pour faire baisser votre facture ?

La maison connectée se démocratise et même si elle peine à trouver un large public, certains appareils se démarquent. Il s'agit des caméras de surveillance de la maison, et de tout ce qui peut faire économiser de l'argent. On parle bien des thermostats et vannes thermostatiques connectées. Tado, jeune entreprise allemande, est l'un des acteurs majeurs dans nos régions, avec une proposition fiable et simple à configurer. Bonne nouvelle: une version améliorée vient de sortir, et elle corrige les principaux défauts de la génération précédente. Alors, est-ce LA solution pour faire baisser la facture d'énergie durant la saison froide qui arrive ?

Tado me dit également que ses nouveaux kits sont plus simples à installer et à utiliser. L'installation des vannes reste un jeu d'enfant (il faut une grande pince mais peu de force pour les remplacer) ; celle du thermostat peut être plus délicate, même s'il y a des vidéos d'explication dans l'app, ainsi que des petits autocollants pour repérer les fils. Pour l'utilisation, on voit clairement la différence au niveau de l'écran et de la molette des vannes thermostatiques. Il affiche davantage d'informations, et il l'affiche de manière plus lisible. Quant au thermostat, il a simplement changé de couleur et gagné quelques icônes, mais c'est minime.

Autre nouveauté intéressante, surtout pour les fans de la maison connectée: la compatibilité avec Thread et Matter, en plus des assistants Google, Amazon et Apple HomeKit. Pour faire simple, il s'agit de protocoles d'interaction de plateformes/applications domotique, vous pouvez donc contrôler Tado autrement qu'avec son application de base.

Comment ça marche ?

Petit rappel, le principe de fonctionnement d’un système de chauffage connecté comme Tado repose sur la régulation intelligente de la température intérieure. Les différents éléments, tels que le thermostat (connecté avec les 2 ou 3 câbles basiques de la chaudière) et les vannes thermostatiques, sont reliés à une application mobile qui permet de contrôler le chauffage de manière centralisée et si nécessaire, à distance (raison d'être du bridge internet présent dans certains kits). Deux choses à savoir:

La programmation manuelle est essentielle, via l'application. Chauffer les chambres 30 minutes avant l'heure du coucher habituelle mais pas le matin avant d'aller travailler. Chauffer la salle de bain 30 minutes avant les douches du matin (et moins le soir), diminuer la température durant les absences habituelles de la semaine, maintenir les pièces de vie à la température idéale durant les heures souhaitées: il faudra consacrer une petite demi-heure pour trouver la bonne formule, et l'adapter par la suite si nécessaire. N'oubliez pas cette étape !

Tado propose Auto-Assist (une option payante à 3,99€ par mois) pour aller plus loin. Détection de fenêtre ouverte (et fermeture de la vanne), mode absence automatique en fonction de la localisation des smartphones de la famille, surveillance de l'état de la chaudière et Energy Cockpit (pour surveiller vos dépenses) sont les 4 fonctionnalités que vous gagnerez avec cette option. Le reste est bien entendu gratuit (si une fenêtre est ouverte, vous recevrez une notification, vous devrez éteindre vous-mêmes la vanne).