Photos du Palais royal: la princesse Élisabeth doit-elle respecter un protocole ?

Bien que la princesse se fournisse parfois chez "des couturiers belges ou même étrangers", chaque choix vestimentaire reste donc personnel. "Elle est assez indépendante pour choisir les couleurs et les tenues qu'elle souhaite porter. Sa maman, très présente et de bon conseil, peut lui suggérer des tenues appropriées pour chaque événement, comme n’importe quelle mère le ferait pour sa fille", poursuit-elle.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer pour une héritière du trône, la princesse Élisabeth ne dépend pas d’une équipe de stylistes pour choisir ses tenues. "Elle n’a pas derrière elle un 'beauty squad', comme on dit aux États-Unis, qui la suit partout. Elle est assez simple, et ses tenues sont souvent choisies avec sa mère", explique d'emblée Sophie Lagesse, journaliste spécialiste de la famille royale.

Au cours de l'année, plusieurs séances photo sont programmées pour la famille royale. "Il y a les traditionnelles séances pour les cartes de vœux de Noël, ou les anniversaires", explique Xavier Baert, le porte-parole du Palais royal. Des shootings plus spécifiques peuvent aussi être organisés pour marquer des événements particuliers. "Par exemple, l'an dernier, nous avons réalisé une série de photos pour les 90 ans du roi Albert, regroupant trois générations : le roi Albert, le roi Philippe et la princesse Élisabeth."

En Belgique, la princesse Élisabeth est parfois vue en jean, un choix plus décontracté. Une façon pour elle de s'inscrire aussi dans l'ère du temps."Ces jeunes princesses doivent aussi être le reflet d'une certaine société et d'une certaine génération et coller au code vestimentaire de la jeunesse actuelle", souligne Sophie Lagesse, qui ajoute néanmoins que la princesse adopte un style "moins excentrique" que certaines jeunes filles de son âge. "En général, ce sont des vêtements traditionnels et classiques, adaptés à la mode actuelle. Quelque chose qui puisse convenir au plus grand nombre."

Les choix vestimentaires de la princesse suivent cependant un protocole, mais sans contraintes strictes. "Il y a un protocole, mais aucune interdiction stricte, rien de gravé dans le marbre", précise la spécialiste, qui compare cette liberté avec le cadre beaucoup plus formel imposé dans d’autres monarchies européennes : "En Angleterre, on a déconseillé le port du jean aux princesses. On demande aussi à la princesse Kate de ne pas porter de jupes au-dessus du genou. Meghan Markle a fait des choix vestimentaires qui ont surpris, comme porter des épaules nues, ce qui avait un peu choqué."

Selon le porte-parole, les codes varient donc en fonction des occasions. "Dans ce cas-ci, à Harvard, les clichés montrent la princesse dans son environnement d'études, dans une posture plus naturelle." Pour les événements officiels en revanche, le style se veut beaucoup plus formel. "Lors de la fête nationale en 2023, la princesse Élisabeth et le prince Gabriel avaient défilé en uniforme", indique le porte-parole. "Ce shooting était évidemment beaucoup plus formel que les photos récentes pour son 23ème anniversaire."

Une réflexion en amont

Vous l'aurez compris, prendre des clichés officiels de la princesse, cela ne s'improvise pas. Il s'agit tout de même de soigner l’image de la monarchie belge dans les médias et sur les réseaux sociaux. "Il y a évidemment une réflexion en amont, notamment pour déterminer le moment idéal de la séance", souligne Xavier Baert. Une planification loin d'être évidente, notamment en raison des agendas souvent chargés des membres de la famille royale. "Cela devient encore plus complexe quand la famille doit être présente au grand complet", précise-t-il, ce qui explique que les clichés de Noël sont souvent pris en été.

En ce qui concerne le choix du photographe, là aussi, rien n'est laissé au hasard. "On décide d'abord du photographe avec lequel on veut travailler pour telle ou telle occasion. Et puis avec lui, on se met aussi un peu à la recherche de propositions qu'on pourra faire sur le setting, et sur le type de photo qu'on veut faire."

Actuellement aux États-Unis pour poursuivre ses études, la princesse Élisabeth a récemment été photographiée par un étudiant de Harvard, Max Bueno. "Ce n’est pas un photographe attitré", précise le porte-parole, "mais une connaissance de la princesse, également passionnée de photographie. Il avait déjà réalisé les clichés de la princesse lors de son arrivée pour son master à Harvard", conclut le porte-parole du Palais, qui rappelle que leur mission est avant tout de "faire des propositions et de conseiller" la princesse.