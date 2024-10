Poutine cherche-t-il à créer un nouvel ordre mondial en rassemblant les "BRICS"? Un expert nous éclaire

Tout d'abord, qu'est-ce que les BRICS ? Il s'agit d'un groupe initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, formé lors de son premier sommet en 2009. En 2011, l'Afrique du Sud a rejoint l'alliance, transformant l'acronyme en BRICS. Ce groupe a pour objectif de renforcer son influence économique et politique face aux grandes puissances mondiales comme les États-Unis et l'Union européenne, tout en cherchant à diminuer la domination du dollar dans les échanges internationaux.

Un nouvel ordre mondial, vraiment ?

En réunissant les BRICS à Kazan, Vladimir Poutine ne semble pas chercher à instaurer un nouvel ordre mondial au sens propre, mais plutôt à affirmer la présence de la Russie et des autres membres sur la scène internationale, comme l'explique Sebastian Santander, spécialiste des relations internationales à l'Université de Liège : "L'idée, ce n'est pas vraiment de créer un nouvel ordre mondial, mais plutôt de dire au reste du monde, nous, on existe aussi, et on voudrait bien que l'ordre international prenne plus en considération la position d'un certain nombre de pays et de puissances dans le monde."

Après la Deuxième Guerre mondiale, un nouvel ordre mondial a été établi, principalement sous l'impulsion des États-Unis. Ceux-ci ont su rallier un certain nombre d'acteurs, tels que les pays européens, le Japon et d'autres nations, pour mettre en place ce qui est devenu "l'ordre libéral international." "Les États-Unis avaient les capacités matérielles pour garantir la pérennité de cet ordre. Je ne pense pas que quelqu'un comme Vladimir Poutine et que la Russie soient en mesure de créer un tel ordre et de garantir sa pérennité", précise le spécialiste de l'ULiège. Le président russe viserait surtout à accroître la visibilité de la Russie en tant qu'acteur international et à encourager un monde "multipolaire", où la puissance serait "davantage redistribuée de manière plus équilibrée."

Un bloc anti-occidental ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les BRICS n'ont pas vocation à former un bloc anti-occidental. Le professeur d'université met en garde contre cette interprétation simpliste : "C’est un bloc qui est là comme une sorte de caisse de résonance d’un certain mal-être d’un certain nombre de pays sur la scène internationale, mais de là à dire que c’est une contestation anti-occidentale, je ne le crois pas", affirme-t-il. "Vous avez au sein des BRICS un certain nombre de pays qui ont des relations aussi avec des pays européens, ou avec les États-Unis. Par exemple, l'Inde a quand même ces dernières années développé une relation plus étroite avec les États-Unis, donc ils n'ont pas envie de se mettre non plus les États-Unis à dos, mais ils veulent évidemment diversifier leur politique étrangère. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont anti-occidentaux."