Stress, dépression, maladies respiratoires : les embouteillages sont-ils devenus un problème de santé publique ?

Entre le 1er janvier et le 1er juillet derniers, les automobilistes belges ont passé en moyenne 6 minutes et 32 secondes par jour à l'arrêt dans les embouteillages, soit l'équivalent de 39 heures et 75 minutes perdues sur une année. Cela représente une augmentation de 3 % par rapport à la même période en 2023, selon les chiffres du Belgian Mobility Dashboard de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

À cela s'ajoutent des conséquences physiques dues au stress, telles que "des maux de tête, des troubles du sommeil, de l'hypertension, et une consommation accrue de produits comme les sucreries ou le tabac", souligne-t-il. Cette exposition au stress derrière le volant peut également entraîner une baisse de l'immunité, ce qui rend les individus plus vulnérables à l'apparition de certaines maladies.

Pour le psychiatre, cette perte de contrôle a un impact sur les liens sociaux et entraîne un sentiment de culpabilité et d'angoisse lié à l'incertitude de l'heure d'arrivée au travail. En outre, "Il peut y avoir une perte de confiance dans le fait de travailler. Dans les cas extrêmes, certains travailleurs vont jusqu’à s’absenter du travail, car le stress de prendre la voiture le matin devient insupportable", ajoute Gérald Deschietere.

"Plusieurs études ont démontré que le temps passé dans les embouteillages peut majorer l'anxiété, mais aussi provoquer un sentiment d'inutilité et de perte d'efficacité", indique Gérald Deschietere, psychiatre et professeur à l'UCL. "Ce manque de contrôle sur le temps, si précieux dans notre monde contemporain, peut fortement affecter la santé mentale, car on a besoin de maîtriser le facteur temps afin d’avoir des vies assez réglées."

Le problème des particules fines

Au-delà de l'impact psychologique, les embouteillages peuvent avoir des effets tangibles sur la santé physique des usagers de la route. La pollution atmosphérique, particulièrement concentrée dans ces zones de trafic dense, est un facteur majeur de risque pour diverses maladies respiratoires et cardiovasculaires. "Les particules ultrafines, qui mesurent environ un micron, sont particulièrement problématiques car elles passent facilement la barrière alvéolaire pour entrer directement dans la circulation sanguine", explique Jean Pauluis, médecin et spécialiste en sciences et gestion de l'environnement. "Contrairement aux particules plus grosses, qui sont retenues par le nez ou la gorge, ces particules passent directement la barrière alvéolaire et déclenchent des réactions inflammatoires au niveau cardiovasculaire."

Le lien entre l'exposition aux particules ultrafines et les problèmes cardiaques, qu'ils soient aigus ou chroniques, est scientifiquement prouvé

"Lors des périodes de forte pollution, on observe une augmentation des admissions aux urgences pour des accidents cardiovasculaires. Le lien entre l'exposition aux particules ultrafines et les problèmes cardiaques, qu'ils soient aigus ou chroniques, est scientifiquement prouvé", précise le médecin. "Cela peut être des infarctus, des spasmes coronariens et à plus long terme des phénomènes comme de l'athérosclérose". En plus des risques cardiovasculaires, le trafic libère également des oxydes d'azote, des molécules qui peuvent exacerber des affections respiratoires comme l'asthme ou la bronchite chronique.

Malgré la présence de filtres à particules sur la plupart des véhicules modernes, les particules fines issues de la combustion des carburants réussissent encore à s'infiltrer dans l'habitacle. "Les particules fines sont très peu arrêtées par la plupart des filtres", confirme Benjamin Bergmans, chargé de la surveillance de l'environnement à l’ISSEP (Institut scientifique de service public). "Dans les habitacles des voitures, on retrouve à peu de choses près les mêmes concentrations en intérieur qu'en extérieur. Même si les véhicules plus récents sont équipés de filtres qui émettent moins de particules que les anciens modèles, les personnes vont en respirer. Elles passent partout, rien n'est étanche à ce genre de particules", détaille le spécialiste.