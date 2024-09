Le phénomène climatique La Niña pourrait arriver d'ici décembre : va-t-on connaître un hiver plus froid ?

La Niña est un phénomène climatique faisant partie du cycle naturel appelé El Niño-Southern Oscillation (ENSO), qui se déroule selon des cycles irréguliers de 5 à 7 ans et comprend trois phases : El Niño, La Niña et une phase neutre. La Niña se distingue par un refroidissement des eaux de surface dans le Pacifique central et oriental, d'environ 1 °C en dessous de la moyenne. Ce phénomène se produit lorsque les alizés, des vents soufflant d’est en ouest le long de l’équateur, se renforcent et poussent les eaux chaudes vers l’ouest, près de l'Asie, permettant aux eaux plus froides de remonter à la surface dans la région du Pacifique oriental, proche de l’Amérique du Sud.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), La Niña pourrait se manifester d'ici la fin de l'année, avec une probabilité estimée à 60 %. Bien que ce scénario soit légèrement moins probable pour la période de septembre à novembre, il devient plus plausible entre octobre et février. La Niña provoque des effets inverses à ceux d'El Niño, qui accentue les sécheresses dans des régions comme l'Australie, certaines parties de l'Asie et des Amériques.

"On parle souvent de courant froid. Or, ce n'est pas exactement un courant, dans le sens où ce n'est pas de l'eau qui bouge d'un endroit à un autre. C'est plus l'état de l'océan qui oscille entre deux régimes : un régime chaud qu'on appelle El Niño et un régime froid qu'on appelle La Niña", explique François Massonnet, climatologue FNRS à l'UCL. "Et l'océan dont on parle, c'est l'océan Pacifique central, donc c'est vraiment très loin de chez nous. C'est entre les côtes sud-américaines et l'Indonésie. Et donc, ces eaux équatoriales pacifiques passent d'un état plus chaud que la normale à un état plus froid que la normale environ tous les 5-7 ans. Ça dépend un petit peu des fois."

Il n'existe aucune cause liée aux activités humaines derrière ce phénomène ; il s'agit d'un processus naturel qui se produit depuis des millénaires et qui est directement lié à la configuration géographique et océanique spécifique à cette région du globe.

Si l’on observe un planisphère et que l’on se concentre sur le Pacifique, on remarque que cette zone est presque entièrement constituée d’océan, sans interruption avec les continents. C’est la région du globe qui contient la plus grande étendue d’eau. Lorsque l’eau dans cette zone est anormalement chaude ou froide, cela a un impact direct sur les températures mondiales. "Quand on fait la moyenne sur l'ensemble de la planète, le fait que ces eaux équatoriales pacifiques soient anormalement chaudes ou froides, comme elles représentent une grande surface, arithmétiquement, ça va faire une moyenne qui est souvent plus haute ou plus basse que l'année précédente", précise l'expert.