Ces plantes exotiques prolifèrent chez nous et posent problème: voici ce qu'il faut faire (et ne pas faire) pour éviter l'invasion

Le long de la Nationale 4, certains viennent régulièrement se débarrasser de leurs déchets verts ici. C'est illégal et plusieurs espèces qui n'existaient pas auparavant prolifèrent. « "C'est typiquement le cas ici avec la symphorine qui est un petit arbuste qui vient d'Asie", nous montre Etienne Branquart, expert en espèces exotiques envahissantes au SPW. "Ces petits buissons-là, ils se multiplient de manière végétative, ils se bouturent et tout ça. Et progressivement, ils envahissent tout le sous-bois et ils empêchent la croissance des autres espèces végétales", met-il en garde.

Les plantes concernées sont la symphorine du Japon, mais aussi la vigne vierge des États-Unis, utilisée pour décorer les façades des maisons. "Ça prend toute la lumière. Ce qui est typique de cette vigne vierge, c'est qu'elle pousse vraiment très vite. On a des grimpantes chez nous comme le lierre, mais le lierre, il ne pousse pas très très vite", précise Etienne Branquart.