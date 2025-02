Les rivières, fleuves et lacs d'Europe trop pollués: 60% des masses d'eau dans un état "critique"

"Seulement 39,5% des masses d'eau de surface de l'UE sont en bon état écologique et 26,8% en bon état chimique" en 2021 contre 33,5% en 2015. "C'est principalement dû à une large contamination par le mercure et d'autres polluants toxiques", d'après la Commission, qui souligne l'impact des dépôts atmosphériques, des nitrates utilisés dans l'agriculture intensive et des rejets industriels.

Selon un haut fonctionnaire européen, ces mauvais chiffres s'expliquent également par la plus grande régularité et la précision des analyses de l'eau dans les Etats membres. "Si vous cherchez plus, vous trouvez plus", résume-t-il.