170 pays échouent à s'entendre sur un traité mondial contre la pollution plastique: qu'est-ce qui coince?

Une coalition de pays dite "des hautes ambitions" milite pour une réduction de la production de plastique vierge et l’élimination des plastiques jugés non nécessaires, comme ceux à usage unique. "Il ne sert à rien de passer la serpillière quand on laisse le robinet ouvert", a déclaré Anthony Agotha, envoyé spécial de l'Union européenne pour le climat et l'environnement.

En revanche, des pays producteurs de pétrole comme la Russie, l’Iran et l’Arabie saoudite s’opposent à toute réduction contraignante. "L'objectif de ce traité est de mettre fin à la pollution par le plastique, et non au plastique lui-même. Le plastique a apporté d'immenses bénéfices aux sociétés du monde entier", a affirmé le délégué du Koweït Salmane Al-Ajmi.

"Produits chimiques problématiques"

La "Coalition des hautes ambitions", menée par le Rwanda et la Norvège, prône une élimination progressive des substances chimiques préoccupantes présentes dans les plastiques, au nom de la santé humaine. La cheffe de la délégation mexicaine, Camila Zepeda, a affirmé : "Tout accord doit contenir une obligation claire et juridiquement contraignante d'éliminer progressivement les produits plastiques les plus nocifs et les substances chimiques préoccupantes", une position soutenue par 95 pays.