Des quantités "très élevées" de quatre PFAS dangereux retrouvés dans les eaux d'une commune du Brabant wallon

Des quantités "très élevées" des quatre PFAS les plus dangereux ont été détectés dans l'eau de distribution à Ittre (Brabant wallon), a indiqué la députée socialiste Anne Lambelin, mardi, en commission du parlement wallon.

Lors de la commission du parlement wallon, Anne Lambelin a interpellé le ministre régional de l'Environnement, Yves Coppieters (Les Engagés), à propos des PFAS (substances chimiques) dangereux détectés dans l’eau à Ittre. "Le bourgmestre de la commune - Christian Fayt (PS) NDLR - a reçu via la Société wallonne des eaux (SWDE) les taux de PFAS dans l'eau de distribution de sa commune. Et on y retrouve des quantités très élevées des 4 PFAS les plus dangereux", a expliqué la députée PS. "La commune a interpellé le ministre sur cette problématique inquiétante, mais les courriers sont restés sans réponse"; a-t-elle ajouté.

Des sollicitations sans réponse Le bourgmestre de Ittre attend quant à lui depuis le mois de septembre que la SWDE installe des unités de filtration sur les deux stations, mais les travaux n'ont toujours pas débuté. "Nous avons pris les devants en faisant installer des filtres à charbon dans les écoles et les crèches, mais nous souhaitons que la SWDE et VivaQua installent des filtres à osmose inverse qui sont plus efficaces", a-t-il pointé, cité dans un communiqué du PS. À lire aussi "Quel impact sur l'avenir de mes enfants?": les habitants de Chièvres inquiets après les erreurs d'analyses sanguines liées aux PFAS Malheureusement, ces sollicitations sont pour l'instant restées sans réponse, selon le parti. "Je sais que le ministre est sensible à ce sujet, mais il ne peut pas laisser le bourgmestre sans réponse. Il doit également imposer une norme maximale de 4ng pour les PFAS les plus dangereux. Et là-dessus, nous n'en sommes nulle part", a encore souligné Anne Lambelin.