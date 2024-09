Surtourisme: quand l'afflux de visiteurs devient une véritable menace pour les locaux... et les vacanciers

L’adjudant Pierre a 15 ans de métier, et ses collègues font partie de la Garde Républicaine. Depuis trois ans, ils sont détachés chaque été à Étretat. Tous les jours, ils font face à des touristes imprudents.

"Attention à ne pas aller trop près des falaises, ça serait dommage de tomber", "Reculez un peu". L'adjudant Pierre et ses collègues de la Garde Républicaine surveillent le pays d'Étretat, tous les étés, afin d'éviter le pire. Ils répètent les mêmes mises en garde du matin au soir.

Et pour cause. Le surtourisme est devenu un véritable fléau pour de nombreuses destinations. À Étretat, le tourisme de masse, amplifié par les réseaux sociaux, a déjà causé des tragédies. Deux personnes ont récemment perdu la vie en prenant des selfies au bord des célèbres falaises. Et ce n’est pas la première fois que ce type d'accident survient.