Info trafic: deux accidents viennent de se produire, voici l'état des routes ce vendredi matin

On constate aussi de longues files ce matin (+45 minutes) sur l'E411 entre Daussoulx et l'aire d'Aische-en-Refail vers Bruxelles suite au véhicule en panne à hauteur de Liernu.

L'accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Diegem a été dégagé. Cependant, toujours 30 minutes à ajouter entre Expo et Machelen vers Waterloo. 30 minutes encore sur l'E19 entre Zemst et Machelen vers la Capitale.

30 minutes à ajouter sur l'E19 entre Peutie et Machelen. On ajoute sur cette E19 un véhicule en panne en bande de droite justement à hauteur de Machelen vers Bruxelles.

On vous recommande enfin la plus grande vigilance sur nos routes avec cet avertissement aux conditions glissantes émis par l'IRM et en vigueur jusque cette après-midi 20 heures.

Des répercussions sur l'E19 venant d'Anvers et arrivant à Machelen. Vous ralentissez 10 minutes entre Vilvorde et Machelen.

Circulation encore facile ce vendredi matin. Les toutes premières files encore légères apparaissent sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

06h13

Situation moins chaotique d'hier

Pas d'incidents ce matin sur nos routes. La situation devrait être plus calme qu'hier mais on vous recommande toujours la plus grande vigilance avec cet avertissement aux conditions glissantes émis par l'IRM et en vigueur jusqu'aujourd'hui 16 heures.

La méfiance est plus particulièrement recommandée sur le réseau secondaire, les ponts, les échangeurs.