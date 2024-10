Info trafic: fuite de gaz sur l'E19, quel est l'état des routes ce vendredi matin?

08h59 Accident sur l'E411 vers Bruxelles Un accident s'est produit sur la E411 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur d'Aische-en-Refail en direction de Bruxelles. La chaussée est partiellement obstruée. Vous ajoutez 20 minutes entre l'Aire d'Ostin et celle d'Aische-en-Refail. Un second accident s'est produit en bande de gauche sur l'E42 Battice - Verviers - Saint-Vith à hauteur d'Ensival en direction de Saint-Vith. Sur le ring extérieur de Bruxelles, toujours 20 minutes à ajouter entre Jette et Anderlecht-Nord vers Halle suite au chantier d'Anderlecht qui on le rappelle se poursuit jusqu'au 20 décembre prochain. On vous rappelle cette fuite de gaz à Nivelles sur la E19, l'accès au parking dans le sens Bruxelles-Mons reste fermé le temps qu'une firme spécialisée intervienne.

08h33 La fuite de gaz toujours en cours Très peu de choses à vous signaler ce vendredi. Au niveau de la fuite de gaz à Nivelles sur la E19, la Police signale que l'accès au parking dans le sens Bruxelles-Mons restera fermé le temps qu'une firme spécialisée intervienne. On en profite enfin pour vous informer que dès lundi, la sortie 12 "Eghezée" sur l'E411 Bruxelles-Namur dans la zone de chantier entre Thorembais-Saint-Trond et Daussoulx sera fermée à la circulation en venant de Bruxelles et ce jusqu'au 24 novembre prochain.

08h09 Une fuite de gaz sur l'E19 Attention : la Police signale une fuite de gaz sur l'E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes à hauteur de Nivelles en direction de Mons. L'accès à la station service va être fermé en direction de Mons. Une situation assez calme ce matin avec bien évidemment les ralentissements sur le ring de Bruxelles au niveau d'Anderlecht : 15 minutes en venant de Zaventem entre Zellik et Anderlecht-Nord et dans l'autre sens en venant de Halle : 10 minutes entre le virage de Forest et Anderlecht-Nord. 15 minutes à ajouter entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo. En région liégeoise, 10 minutes à ajouter --> entre Wandre et Bressoux sur l'E25 Maastricht-Liège avec cette zone de chantier de longue durée vers Liège. --> sur l'A604 entre Grâce-Hollogne et Jemeppe --> sur l'E40 Aix-la-Chapelle Liège entre Herstal et Vottem vers Loncin.

07h29 La situation reste la même Situation inchangée sur nos routes avec peu de choses à vous signaler ce vendredi matin. Les ralentissements autour du nouveau chantier d'Anderlecht : +20 minutes entre Expo et Dilbeek vers Halle et 10 minutes en venant du virage de Forest avant Anderlecht-Nord. Vous ajouterez aussi 10 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles et sur la fin de l'E19 entre Peutie et Machelen.

07h09 Un accident dégagé, un nouveau se produit L'accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Dilbeek vient d'être dégagé mais un second accident s'est produit en amont à hauteur de Wemmel. Vous ralentissez 20 minutes entre Jette et Anderlecht-Nord. Dans l'autre sens, en venant de Halle, vous ralentissez 10 minutes entre Anderlecht et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard. Sur le ring mais en intérieur déjà 15 minutes à ralentir entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. La Police signale aussi une chaussée en mauvais état sur l'E40 à hauteur de Walshoutem. Une bande est soustraite au trafic en direction de Bruxelles.

06h44 Un accident sur le ring extérieur de Bruxelles Un accident est signalé sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Dilbeek juste avant la nouvelle zone de travaux à Anderlecht. Deux bandes sont obstruées en direction de Halle avec déjà 10 minutes à ralentir entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord. Sur le ring mais en intérieur, un véhicule est en panne à hauteur de Grimbergen en direction de Zaventem. Plus loin, déjà 10 minutes à ralentir entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

06h15 Accident sur la N5 entre Charleroi et Genappe On nous signale un accident au contournement de Frasnes-lez-Gosselies, sur la nationale 5 entre Charleroi et Genappe. Le contournement est actuellement fermé.