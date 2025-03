Info trafic: un accident ralentit la circulation sur le ring de Bruxelles

08h27 Accident sur le ring de Bruxelles Un accident s'est produit en bande de gauche sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Beersel en direction de Grand-Bigard. Vous ralentissez donc 20 minutes entre Wauthier-Braine et Beersel. Sur ce ring intérieur, les files sont bien présentes entre Expo et Vilvorde ou vous devez ajoutez 30 minutes vers Zaventem. 30 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard. 25 minutes sur l'E411 en venant de Namur depuis Overijse. 20 minutes de ralentissements également sur la Nationale 4 venant de Wavre depuis Overijse. Sur l'E40 venant de Liège, deux zones de ralentissements: entre Haasrode et Bertem (+15 min) et entre le parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min). Sur cette E40 en région liégeoise, un accident est signalé à Vottem en bande de gauche vers Bruxelles. En région liégeoise, vous ajoutez 20 minutes sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre l'aire de Mélin et Cheratte vers Loncin. Enfin, on signale un cadavre de renard sur l'E19 Mons-Bruxelles sur la voie de décélération de la sortie 21 Le Roeulx.

08h21 Quelques soucis Un accident s'est produit en bande de gauche sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Beersel en direction de Grand-Bigard. Vous ralentissez donc 20 minutes entre Wauthier-Braine et Beersel. Sur ce ring intérieur, les files sont bien présentes entre Expo et Vilvorde ou vous devez ajoutez 30 minutes vers Zaventem. 30 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard. 25 minutes sur l'E411 en venant de Namur depuis Overijse. 20 minutes de ralentissements également sur la Nationale 4 venant de Wavre depuis Overijse. Sur l'E40 venant de Liège, 2 zones de ralentissements : entre Haasrode et Bertem (+15 min) et entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min) Sur cette E40 en région liégeoise, un accident est signalé à Vottem en bande de gauche vers Bruxelles. En région liégeoise, vous ajoutez 20 minutes sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre l'Aire de Mélin et Cheratte vers Loncin. Enfin, on signale un cadavre de renard sur l'E19 Mons-Bruxelles sur la voie de décélération de la sortie 21 "Le Roeulx".

08h05 Ralentissements sur l'E19 Toujours 25 minutes à ajouter sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles depuis Jezus-Eik. 25 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Ternat. 20 minutes sur la E40 Liège-Bruxelles entre Bierbeek et Bertem avec cette autre zone de chantier à Bertem. 20 minutes également sur la fin de l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen. Dans le Hainaut, vous ralentissez sur l'E19 Mons-Bruxelles entre Le Roeulx et Houdeng-Goegnies. Ralentissements qui se prolongent jusque Bois-d'Haine sur l'E42 vers Charleroi (+15 min au total). Quelques légers ralentissements aussi plus loin sur cette E19 entre l'Aire de Besonrieux et Feluy vers la capitale. Enfin, on attire votre attention également sur les 25 minutes de files dans le sud du pays entre Hondelange sur l'E411 et Bridel sur l'A6 vers Luxembourg.

07h20 Ralentissements vers Bruxelles Quelques zones "habituelles" de ralentissements en direction de la capitale sont déjà bien présentes ce mardi matin : + 25 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard avec cette zone de chantier à Jezus-Eik et la seule bande disponible vers Bruxelles au niveau du Carrefour Léonard. On vous rappelle également que la sortie Jezus-Eik sur l'E411 mais vers Namur est fermée jusqu'au 18 avril prochain. + 15 minutes sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Vilvorde vers Zaventem. + 15 minutes sur l'E40 venant de Liège entre Haasrode et Bertem. + 10 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle vers le ring de Bruxelles. On ajoute quelques coups de freins sur le ring extérieur de Bruxelles entre Haut-Ittre et Ophain puis entre Braine-L'Alleud et Argenteuil vers Zaventem.

06h29 Premiers ralentissements vers Bruxelles On vous rappelle ce camion est en panne sur l'E42 Saint-Vith-Verviers-Battice à hauteur de Lambermont dans la bretelle d'accès en direction de Battice. Quelques ralentissements à signaler sur la Nationale 50 Mons-Tournai entre Hautrage et Beloeil. Vous ajoutez 10 minutes vers Tournai. À Bruxelles, quelques ralentissements débutent sur l'E40 venant de Gand entre Ternat et Grand-Bigard vers la capitale et sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem.