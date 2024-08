Cinquante-cinq animaux maltraités saisis à Peer

La police de la zone Kempenland a saisi, mardi dernier, 55 animaux maltraités à Peer, dans la province de Limbourg. Parmi ceux-ci, 11 chèvres, cinq moutons qui n'avaient pas été tondus, des volailles, des hamsters, des chats et des chiens ont été pris en charge dans un refuge situé à Heusden-Zolder.

La police locale a fait appel à un huissier pour pouvoir saisir les animaux. Ces derniers ont temporairement trouvé refuge à Heusden-Zolder. L'Inspection du bien-être animal a elle aussi été sollicitée pour procéder aux constatations nécessaires. Le poney vivait dans le même enclos que les chèvres. Les poules étaient maigres et pleines de puces. Les animaux, exposés à des températures avoisinant les 34°C, n'avaient pas non plus accès à l'eau potable.

Au refuge, les animaux saisis ont reçu les premiers soins, de la nourriture et de l'eau. Les moutons ont été tondus et le vétérinaire s'est, entre autres, chargé de les vermifuger.