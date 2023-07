Cinquante-et-un cétacés morts après s'être échoués sur une plage d'Australie occidentale

Les 51 globicéphales à longues nageoires faisaient partie d'un groupe de près de 100 cétacés repérés mardi au large de Cheynes Beach, près d'Albany, à environ 400 kilomètres au sud-est de Perth.

Le département des parcs et de la faune de l'Etat a déclaré travailler avec des bénévoles pour tenter de sauver 46 cétacés échoués encore vivants, et qu'il prévoyait de les guider vers des eaux plus profondes au cours de la journée.