Des cétacés s'échouent en Australie occidentale: 51 meurent, optimisme pour 45 autres

Le service des parcs et de la faune de l'Etat d'Australie occidentale a déclaré travailler avec des bénévoles pour tenter de sauver les cétacés échoués encore vivants, et qu'il prévoyait de les guider vers des eaux plus profondes au cours de la journée.

Des volontaires en kayak les aideront à passer la partie rocheuse de la côte et à gagner des eaux plus profondes, a-t-il ajouté. "Nous sommes optimistes - il faut l'être dans ce domaine", a-t-il déclaré, jugeant la situation "très stressante pour toutes les personnes présentes".

"La zone d'intervention présente une variété de risques, notamment en présence de cétacés de grande taille, en détresse et potentiellement malades, de requins, de vagues, de grosses machines et des navires", a-t-il dit.

Il n'est pas rare en Australie et en Nouvelle-Zélande que des globicéphales s'échouent sur les côtes.

En octobre dernier, quelque 500 globicéphales sont morts en s'échouant sur les îles Chatham en Nouvelle-Zélande.

Les scientifiques n'en comprennent pas bien les raisons mais les globicéphales - qui peuvent atteindre plus de six mètres de long - sont très sociables et peuvent donc suivre leurs congénères qui s'égarent et se mettent en danger.

"Nous ne savons toujours pas pourquoi les baleines s'échouent", a déclaré à l'AFP Bec Wellard, scientifique spécialiste des mammifères marins au sein du projet Orca. "Nous ne savons toujours pas pourquoi. Si nous le savions, nous pourrions peut-être en faire plus pour les empêcher".