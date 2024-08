Fièvre catarrhale: dans les Ardennes, les éleveurs s'inquiètent malgré la vaccination

Partager:

FRANCOIS NASCIMBENI "On limite la casse, mais on s'attend tout de même à avoir des morts": à Poix-Terron, dans les Ardennes, pistolet-injecteur en main, Sophie Lespagnol vaccine ses brebis contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) qui se propage à grande vitesse ces dernières semaines. Soulagée de n'avoir encore aucun cas, elle s'inquiète des retombées sur la filière. Sous une vieille halle en bois, le troupeau de brebis défile au compte-goutte. D'un geste expert, l'agricultrice pique les bêtes à l'épaule. Certaines gigotent, d'autres remuent à peine.

"Dans ce métier, si on commence à s'énerver, on ne tient pas dix ans. Le tout, c'est d'agir calmement", sourit l'éleveuse, qui procède avec des gestes rapides et méthodiques. Elle a commencé lundi à vacciner son troupeau de 650 brebis contre cette fièvre transmissible par un moucheron, dite aussi "maladie de la langue bleue". Sophie Lespagnol s'estime chanceuse: pour l'instant, aucun cas n'est à déplorer dans son cheptel, contrairement à d'autres exploitations des environs. "On est dans le préventif, nous sommes sur un terrain à risque, au sol argileux et humide, propice aux mouches et aux moustiques", note l'éleveuse.

Soixante-trois foyers d'un nouveau type de FCO ont été confirmés en France selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé animale, publié le 16 août. FRANCOIS NASCIMBENI La fièvre catarrhale est présente depuis des années en France, qui a connu plusieurs crises liées aux sérotypes 4 et 8, et dont la plus récente a causé des milliers de morts dans les élevages du sud du pays ces dernières semaines. Le nouveau sérotype 3 de ce virus, contre lequel les animaux ne sont pas immunisés, a été décelé pour la première fois en Europe en septembre 2023, aux Pays-Bas, et de premiers cas ont été confirmés début août en France.