La marmotte Phil qui peut prédire le temps est devenu père

Phil, la marmotte la plus célèbre du monde, est devenu père de deux marmottons, a annoncé mercredi le "Groundhog Club" de la ville de Punxsutawney (Pennsylvanie, États-Unis) .

Phil a acquis une renommée mondiale pour sa capacité à prédire le temps. Chaque 2 février, l'animal sort en effet de son terrier et s'il voit son ombre parce que la journée est ensoleillée, l'hiver durera encore six semaines. Si pas, le printemps n'est alors plus très loin.

"La naissance a complètement surpris tout le monde. Nous ne pensions pas que cela pourrait arriver en captivité parce que cela ne s'est jamais produit auparavant", a expliqué le président du club, Thomas Dunkel, à la radio locale WTAJ.