Le rat, nouvel emblème cool et décalé de Marseille

Fléau commun à de nombreuses métropoles, le rat est en passe de devenir un emblème cool et décalé dans les milieux branchés de Marseille, où il est devenu la source d'inspiration d'artistes et designers de plus en plus nombreux. Dupliqué au pochoir sur les murs, décliné en t-shirts et même érigé en statue, le rongeur s'affiche sans honte dans la cité phocéenne.

Dès le soir tombé, le "Rattus" s'affaire autour des containers poubelles souvent à ciel ouvert, se faufilant parfois entre les jambes de touristes apeurés. "A Marseille, les rats sortent un peu à la Méditerranéenne: ils mettent la chaise dehors et puis ça discute... Ils se font voir à Marseille. Ils ne se cachent pas trop", s'amuse Rhazi, gérant du magasin Brick City qui a lancé une collection dédiée, "Racoste". "C'est commun à toutes les grandes villes, on est d'accord. Et c'est proportionnel au nombre d'habitants, on est d'accord aussi. Mais à Marseille, ils sont plus sympas", assure-t-il.