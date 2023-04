Le secteur de la chasse pèse près de 400 millions d'euros en Belgique

Le secteur de la chasse représente un poids économique de 394 millions d'euros en Belgique, selon une étude de PwC publiée vendredi. Une interdiction de la pratique coûterait 33 millions d'euros par an au budget de l'Etat.

L'étude analyse l'impact économique sur la base de trois piliers: les dépenses directes des chasseurs belges, les dépenses liées à l'organisation des journées de chasse et les recettes générées pour l'Etat.

Selon PwC, au moins 24.162 chasseurs sont actifs en Belgique. Ils dépensent en moyenne 16.932 euros par an pour leur passion. Les coûts liés à l'organisation sont évalués à 137 millions d'euros sur une base annuelle. Enfin, les permis et autorisations, entre autres obligations officielles, apportent plus de 24 millions aux caisses de l'Etat.