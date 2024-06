Les tiques font leur retour

La morsure d'une tique est généralement inoffensive et ne provoque qu'une réaction locale avec une rougeur et des démangeaisons. Dans certains cas, cependant, la tique peut être porteuse de pathogènes (bactéries, virus ou parasites) qui peuvent être transmis par la salive de la tique et provoquer des maladies chez l'être humain ou l'animal, explique Sciensano.

Sciensano recommande d'éviter de marcher dans les broussailles ou les hautes herbes, de porter des chaussures fermées et des vêtements longs. Il convient d'appliquer un répulsif sur la peau non protégée. Une inspection approfondie du corps après une balade permettra de retirer le plus rapidement possible la ou les tiques éventuelles.