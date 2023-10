L'orque aperçue au large de la Côte belge s'est échouée sur la plage de La Panne

"Nous avons essayé de la décourager de se rapprocher de la plage avec un bateau, mais elle ne réagissait déjà plus", ajoute Kelle Moreau. "L'orque se trouve actuellement sur la plage et ne donne plus signe de vie. Il n'y a de toute façon plus d'options pour pouvoir la sauver." La police a établi un périmètre pour maintenir la centaine de curieux à une distance de sécurité.

On ignore pour l'instant la raison pour laquelle le cétacé s'est tant rapproché de la Côte avant de s'y échouer. L'orque paraissait par ailleurs très maigre, ce qui peut laisser penser que l'animal était en mauvaise santé. Une autopsie sera réalisée.

La présence d'une orque dans le sud de la mer du Nord est exceptionnel. "Nous n'avons pas connaissance d'observations sûres à 100% en Belgique, bien que certaines aient été signalées ces dernières années sans qu'aucune preuve n'ait été apportée", précise Kelle Moreau. Une orque s'était déjà échouée sur une plage belge en 1850. Aux Pays-Bas, une orque femelle s'est également échouée à Cadzand, en Zélande, en octobre 2022.