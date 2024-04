Nouvelles attaques d'ours bruns en Slovaquie

Des ours bruns ont de nouveau attaqué des randonneurs en Slovaquie.

Ce dimanche, un couple a été attaqué par un ours durant une balade. Ils ont pu se réfugier dans un refuge de montagne mais l'homme a été blessé à la jambe.

Ces attaques ont lieu, selon l'agence slovaque TASR, dans la région de Liptov au pied des Tatras. En mars dernier, cinq personnes avaient été blessées dans la même région par un ours brun. L'animal avait été abattu.

Une autre victime était en train de cueillir des champignons samedi lorsqu'elle a été attaquée par un ours. Elle a pu tirer un coup de pistolet et blesser l'animal. Lors de la recherche de l'ours, un chasseur a été attaqué. Les autorités appellent désormais la population à éviter la forêt.

En Slovaquie, 1.100 à 1.200 ours vivent à l'état sauvage. De plus en plus de voix s'élèvent pour réduire ce nombre.