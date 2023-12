Suisse: le glas va t-il sonner pour les cloches des vaches d'Aarwangen ?

De belles vaches qui paissent dans une herbe grasse et verte, leur cloche tintant doucement au rythme de leurs lentes déambulations. Quoi de plus Suisse ?

Mais cette image d'Epinal et surtout sa bande-son ne plaisent pas à tout le monde et à Aarwangen, une bourgade au centre du pays alpin, une plainte a été déposée au début de l'année à cause du "tapage" nocturne d'un troupeau d'une quinzaine de vaches et de leurs cloches, qui passe la nuit dans un champ à côté d'une zone résidentielle.