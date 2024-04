Un bébé chameau pointe le bout de son museau au zoo de Planckendael

Un bébé chameau a pointé le bout de son museau au zoo de Planckendael, a annoncé vendredi le parc animalier. La petite femelle se prénomme Zanna et se porte bien, tout comme sa maman.

Né des amours de la chamelle Neela et du chameau Vincent, le chamelon est sorti de son cocon après 13 mois de gestation.

"L'accouchement a été un peu compliqué parce qu'il pleuvait très fort et que la mère, Neela, était allée se poster tout près des flaques", a relaté le soigneur des camélidés. "Nous avions donc un peu peur que le bébé ne se retrouve dans l'eau." Une fois que le petit mammifère a touché terre, "nous l'avons transporté dans l'étable et l'avons bien frictionné. Nous lui avons également donné son premier biberon en espérant que, par la suite, Zanna irait rapidement téter sa mère. Et c'est ce qu'elle a fait", s'est-il réjoui.