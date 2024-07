Une baleine extrêmement rare s'échoue sur une plage de Nouvelle-Zélande

Un spécimen de l'une des espèces de baleines les plus rares et les moins bien connues s'est échoué sur une plage de Nouvelle-Zélande. La carcasse de l'animal de cinq mètres de long a été découverte le 4 juillet près de Dunedin, sur l'île du Sud. Il s'agit probablement d'une baleine à bec de Travers mâle, rapporte l'agence locale de conservation de la nature DOC. Jusqu'à présent, seuls quelques spécimens de cette espèce ont été découverts.

"Les baleines à bec de Travers sont l'un des grands mammifères les moins connus", explique Gabe Davies du DOC. "Depuis 1800, seuls six spécimens ont été répertoriés dans le monde, et tous sauf un provenaient de Nouvelle-Zélande. D'un point de vue scientifique et de conservation de la nature, c'est fantastique".

Les chercheurs consulteront également le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, les Maoris, afin de s'assurer que l'animal soit traité de manière appropriée et avec respect. Pour les Maoris, les baleines sont plus que de simples animaux. Ils voient un lien direct entre eux et les mammifères marins et les considèrent comme leurs ancêtres.

Le nom scientifique de cette baleine est Mesoplodon traversii. Des parties de mâchoires et de dents de cette espèce ont été découvertes pour la première fois en 1874. Depuis, seules quelques-unes ont été retrouvées, dont pour la première fois deux spécimens complets en 2010. La mère et son baleineau s'étaient échoués sur l'île du Nord de Nouvelle-Zélande et étaient morts par la suite. Les animaux n'ont jamais été documentés vivants dans la mer.